Алло, это полиция: жительница Приморья перевела мошенникам почти два миллиона рублей

В ведомстве напомнили, что не стоит доверять телефонным звонкам от незнакомых лиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На удочку мошенников в очередной раз попалась доверчивая жительница Приморского края. Женщина перевела аферистам почти два миллиона рублей. В полиции еще раз напомнили, что делать в таких ситуациях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дежурную часть отдела МВД по Находкинскому ГО обратилась местная жительница. 51-летняя горожанка рассказала, что ей на телефон поступил звонок от неизвестного. Человек на другом конце провода представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в отношении гражданки некие лица совершили мошеннические действия. По легенде родственник женщины обратился в банк во Владивостоке по доверенности от ее имени.

Далее последовал звонок от девушки – якобы работницы банка. Она информацию подтвердила и сказала, что единый лицевой счет «потерпевшей» взломан, а от ее имени в организацию пришли заявки на оформление кредитов в Находке. Чтобы поймать «преступника», теперь нужно оформить настоящий кредит, а деньги перевести на указанный лицевой счет.

Напуганная жительница Приморья сделала все так, как ее и попросили: взяла два кредита на сумму в 1 855 000 рублей и перечислила все деньги на продиктованный ранее счет. Чуть позже стало ясно, что женщина стала жертвой телефонных аферистов.

– Следователем заведено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, – уточнили в полиции.

В ведомстве напомнили, что не стоит доверять телефонным звонкам от незнакомых лиц. Ни в коем случае не сообщайте никому свои персональные данные, пин-коды и другую личную информацию. Никогда не совершайте никаких операций по счетам и картам по указанию незнакомцев.

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