Сотни домов в Приморье останутся без холодного водоснабжения

Вода вернется в дома приморцев в восемь вечера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большое количество жителей Артема останутся без холодного водоснабжения во вторник, 7 февраля. Причина массовых отключений – плановые ремонтные работы. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, во вторник, 7 февраля, без воды останутся дома, расположенные по следующим адресам:

Фрунзе, от дома №111 до №127, 70-106;

Дзержинского, от дома 33/1 до 59, 26-50;

Октябрьская, 24-54, 17-47;

Куйбышева, 20, 36, 42, 37, 41, 47, 49;

Кирова, 48;

Улица Ленинских рабочих, 4, 6.

Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать в домах на Ключевой, 1-ой Ключевой, 2-ой Ключевой, Красноармейской, Воровского, Фастовца, Лазо, 2 переулке Воровского, переулке Горсоветском, Урицкого, Горной, Садовой, Горького.

Отключения начнутся в 9 утра, а закончатся плановые работы в 20:00.

Напомним, «Комсомолка» писала, что 2 миллиарда рублей потратят на замену теплосетей, водоводов и канализационных труб в Приморье. Работы пройдут в 2023 и 2024 году в 16 муниципалитетах края.

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