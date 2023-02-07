Экс-помощника капитана рыболовного судна будут судить на Камчатке

Суд вынесет приговор жителю Камчатки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего помощника капитана рыболовного судна. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности во время работ, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности (часть 1, статья 216 УК РФ). Местного жителя ожидает суд, а если его вину докажут, он рискует провести в колонии до трех лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

В камчатском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России рассказали, что обвиняется в совершении преступления бывший четвертый помощник капитана рыболовного судна «Иртышск». В апреле 2021 года мужчина руководил перегрузкой мороженной рыбной продукции на рефрижераторное судно «Полтава» в акватории Охотского моря. По данным следствия, он не убедился, что все члены экипажа используют средства индивидуальной защиты и находятся в безопасной зоне, а также дал команду о подаче груза. Во время работ несколько ящиков с продукцией обрушились на трюм, а из одного из них вылетел брискет с замороженной рыбой, который ударил по голове матроса.

Следует отметить, что у пострадавшего не было защитной каски, поэтому во время удара ему был нанесен тяжкий вред здоровью. Вынесет приговор мужчине суд Петропавловска-Камчатского.

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