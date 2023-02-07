Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2023 года

Фото: Почта России

До 31 марта клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2023 года по ценам текущего подписного периода.

– Мы открыли подписку на второе полугодие 2023 года на популярные и хорошо известные в Приморье издания, например, «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Семь дней в Приморье», «Пульс Северное Приморье», «Коммунар», «Золотая Долина», «Антенна-Телесемь. Владивосток». Около 100 тысяч приморцев любят читать периодические издания и регулярно их выписывают с доставкой на дом, – отметила руководитель отдела подписки макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Дина Дуброва.

К слову, о «Комсомолке». В «арсенале» издания – дальневосточный выпуск газеты, который доставляется в почтовые ящики наших читателей каждый вторник. В среду можно увидеть ежедневный и еженедельный номера, телепрограмму на будущую неделю. В последний рабочий день всех ждет пятничная пресса с актуальными новостями не только родного региона, но и всего мира.

В Приморье выходит 3 ежедневных номера газеты «Комсомольская правда» (включая дальневосточный), один еженедельный и телепрограмма. Фото: КП – Владивосток

Возвращаясь к новости, отметим, что в акции участвуют более 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые издания. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка. Напомним, в 2022 году приморцы оформили две тысячи экземпляров изданий в подарок воспитанникам детских социальных учреждений и в дома престарелых.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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