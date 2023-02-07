«Водителя машиной придавило»: страшная авария произошла в Приморье

Самосвал улетел с трассы в кювет. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Серьезная авария с участием одного авто произошла в Приморье. На крутом повороте автомобиль вылетел с трассы в кювет, водитель габаритного транспорта погиб на месте ДТП. Подробности рассказали в УМВД России по Приморскому краю, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧП случилось на втором километре трассы Фокино – Дунай. Предварительно установлено, что водитель самосвала марки Volvo ехал со стороны карьера «Открытие». На повороте по непонятным причинам рулевой не справился с управлением грузового авто. Габаритный транспорт опрокинулся на бок и слетел в кювет.

Последствия ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Водитель машины погиб на месте аварии. Известно, что мужчине был 51 год, а водительский стаж шофера «Вольво» составил 19 лет. В ГАИ еще раз напомнили, что при управлении транспортом следует проявлять предельную внимательность.

– За прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 69 ДТП, из них: 61 – с материальным ущербом, 8 – с пострадавшими, включая одного несовершеннолетнего; 3 человека погибли, повреждено 129 транспортных средств, – уточнили в ведомстве.

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