Во Владивостоке обрушился фасад здания

При обрушении фасада никто не пострадал. Фото: прокуратура Приморского здания.

Во Владивостоке частично пострадал фасад многоквартирного дома на улице Добровольского. Там на 9 этаже отслоились облицовочные плиты, одна из них рухнула на землю. Прокуратура уже организовала проверку произошедшего. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Обрушение случилось 5 февраля 2023 года. Из-за чего – пока неясно. Но надзорное ведомство уже занимается этим. Пока что сотрудники оценивают исполнение управляющей компанией своих обязанностей по содержанию дома. Они также выехали на место, чтобы проследить, как убирают последствия обрушения и проводят обследование технического состояния фасада.

По результатам проверки прокуратура примет необходимый комплекс мер реагирования.

Напомним, что здания могут частично разрушаться из-за непривычно холодной погоды и снегопадов во Владивостоке. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что во о вторник, 7 февраля, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают небольшой снег на севере края.

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