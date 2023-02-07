Приморские бизнесмены отправили на Донбасс три внедорожника

Бойцам отправили три внедорожника, технику и вещи. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Бизнесмены Приморья в очередной раз решили поддержать соотечественников, находящихся на Донбассе. Бойцам отправили три внедорожника, технику и вещи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Чтобы приморцы оперативно получили гуманитарную помощь, министерство промышленности и торговли региона решило организовать ее передачу.

– Автомобили, спальные мешки, теплые вещи нужны нашим бойцам, тем более зимой. В этот раз решили приобрести три внедорожника, – добавил начальник контрольного отдела минпромторга Владимир Домышев.

Предприниматели также рассказали, что намерены регулярно поддерживать бойцов. В следующий раз неравнодушные бизнесмены отправят партию квадрокоптеров. Они уже собирают деньги, чтобы закупить их.

Инициативу поддержала общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России». Она часто сама посылает в зону СВО вещи и технику.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что бизнесмен и чиновник 6 февраля передали бойцам два внедорожника и гуманитарную помощь. Губернатор края поблагодарил каждого из них за помощь.

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