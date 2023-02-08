Вид на Покровский кафедральный собор и набережную во Владивостоке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 8 февраля, погоду в Приморье определит поле пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день без осадков, умеренный западный ветер и температуру воздуха в 12-1 градусов мороза. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице небольшая облачность, но обойдется без снега. Ветер возьмет направление с северо-запада, слабый до умеренного. Температура воздуха -6...-4°C, в утренние часы -11...-9°C.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков, переменно облачно. Утром здесь, как всегда, не намного, но холоднее: 20-18 градусов со знаком минус. Днем – от 6 до 4 градусов мороза.

В Находке теплее – 3-1 градуса мороза днем и -10...-12°C утром. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины северо-западный умеренный.

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