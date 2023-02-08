Уроженца Узбекистана, который находился в международном розыске через Интерпол, нашли в Уссурийске

Решается вопрос об экстрадиции мужчины в Республику Корея. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье задержан гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске по каналам Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

История берет свое начало в Республике Корея. Летом 2021 года 33-летний гражданин Узбекистана избил свою сожительницу и восьмимесячного малыша. Чуть позже 31-летней пострадавшей даже пришлось пройти курс лечения в больнице.

Подозреваемый. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Чтобы избежать наказания, мужчина срочно покинул Корею. И вот тогда-то его и объявили в розыск через Интерпол. Полиция в Приморье, взаимодействуя с ведомством, установила местонахождение разыскиваемого. Уроженца Узбекистана в итоге задержали в Уссурийске.

Сейчас мужчина находится под стражей в ФКУ СИЗО – 2 ГУФСИН России по Приморскому краю.

– Решается вопрос о его экстрадиции в Республику Корея, – уточнили в пресс-службе полиции Приморского края.

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