Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток7 февраля 2023 23:24

Уроженца Узбекистана, который находился в международном розыске через Интерпол, нашли в Уссурийске

Чтобы избежать наказания в Республике Корея, мужчина укрывался в Приморье
София МИХАЙЛОВА
Решается вопрос об экстрадиции мужчины в Республику Корея.

Решается вопрос об экстрадиции мужчины в Республику Корея.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье задержан гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске по каналам Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

История берет свое начало в Республике Корея. Летом 2021 года 33-летний гражданин Узбекистана избил свою сожительницу и восьмимесячного малыша. Чуть позже 31-летней пострадавшей даже пришлось пройти курс лечения в больнице.

Подозреваемый.

Подозреваемый.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Чтобы избежать наказания, мужчина срочно покинул Корею. И вот тогда-то его и объявили в розыск через Интерпол. Полиция в Приморье, взаимодействуя с ведомством, установила местонахождение разыскиваемого. Уроженца Узбекистана в итоге задержали в Уссурийске.

Сейчас мужчина находится под стражей в ФКУ СИЗО – 2 ГУФСИН России по Приморскому краю.

– Решается вопрос о его экстрадиции в Республику Корея, – уточнили в пресс-службе полиции Приморского края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.