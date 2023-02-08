Делиниаторы на Светланской. Фото: ЦОДД.

Представители Центра организации дорожного движения Владивостока рассказали о новых правилах для автомобилистов в районе площади Луговая. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На Светланской от островка безопасности до поворота к магазину «Бубль-Гум» появятся делиниаторы. По словам специалистов ЦОДД, это повысит безопасность: автомобили, которые едут со стороны Баляева, перестанут перестраиваться через всю проезжую часть и тормозить движение от площади Луговой, по улицам Ивановская, Новоивановская и Светланская. Повернуть к Луговой со стороны Баляева можно будет в районе остановки «Гайдамак».

Делиниаторы также появятся на Новоивановской при выезде со Светланской, а в районе «Гайдамака» установят знаки, запрещающие остановку и табличку «Работает эвакуатор».

Место установки делиниаторов на Новоивановской. Фото: ЦОДД.

Напомним, что схему движения также планируют изменить от съезда с Золотого моста вниз по улице Всеволода Сибирцева до улицы Светланской.

Новая схема движения в районе остановки «Гайдамак». Фото: ЦОДД.

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