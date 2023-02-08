Нервы спортсменов были на пределе в последние минуты матча. Фото: ХК «Адмирал»

Игра «Адмирала» и «Торпедо» состоялась 7 февраля в Нижнем Новгороде. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В течение трех периодов напряженной борьбы нервы спортсменов и болельщиков были на пределе, что стало причиной драки в последние минуты игры. Несмотря на это удача была на стороне «моряков». О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Распечатать» ворота удалось нижегородцам спустя полторы минуты после стартового свистка. Нападающий «Торпедо» Ю Сато пустил шайбу мимо Павла Хомченко, а помогал спортсмену совершить маневр Даниил Бокун – 1:0. Ответный удар «моряки» нанесли спустя почти десять минут. Сравнял счет капитан «Адмирала» Либор Шулак с передач Рудольфа Червени и Колби Уильямса – 1:1.

Матч прошел в Нижнем Новгороде. Фото: ХК «Адмирал»

На экваторе матча Иван Емец вывел приморскую команду вперед и пронзил ворота соперника – 2:1. Высокий темп игры наблюдали болельщики уже в третьем периоде. Хоккеисты «Торпедо» активно атаковали и нападали на команду Леонида Тамбиева, но несмотря на это «Адмиралу» удалось увеличить отрыв. Филигранным ударом отличился Николай Чебыкин, который забросил в «яблочко» – 3:1.

В последние минуты матча терпение спортсменов лопнуло. Сначала Иван Емец подрался с нападающим Гончаруком Сергеем, а после Николай Чебыкин потолкался с Владиславом Фирстовым. Оба игрока владивостокской команды вступились за Леонида Метальникова, которого неправильно атаковал Владислав Фирстов. Концовка игры была нервозной, игроков регулярно удаляли, а соперник даже снял голкипера, но реализовать численное преимущество «Торпедо» так и не удалось.

Следующий матч на выезде «Адмирала» состоится 10 февраля, а соперником приморцев будет «Нефтехимик».

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