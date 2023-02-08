Жительница Владивостока хотела заработать, но лишилась полмиллиона рублей

Ущерб потерпевшей составил 500 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморье женщина пыталась устроиться на работу по объявлению, но попалась на удочку аферистов. Ущерб потерпевшей составил 500 тысяч рублей, а злоумышленников продолжают искать сотрудники полиции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали, что жертвой аферистов стала 44-летняя жительница Владивостока, которая пыталась найти дистанционную работу. Женщина связалась с «работодателем» и уточнила все детали работы. Одним из требований было наличие карты определенного банка для получения зарплаты. Потерпевшая выполнила указания нарушителя и скачала специальное приложение, через которое перевела все свои сбережения на «свою» карту. Однако позже полмиллиона рублей пропали со счета, а «работодатель» на связь так и не вышел.

По факту кражи, совершенной с банковского счета или в отношении электронных денежных средств заведено уголовное дело (пункт «г», часть 3, статья 158 УК РФ). В ведомстве рассказали, что всего за один месяц жители Владивостока перевели мошенникам 30 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов просят приморцев быть бдительными и не переводить свои средства на другие счета.

ПО ТЕМЕ:

Алло, это полиция: жительница Приморья перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Женщина из Находки стала жертвой телефонных аферистов (подробнее)

В Приморье мужчина перевел мошеннику почти 4,5 миллиона рублей

Для этого он взял кредиты в пяти банках (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.