Примтеплоэнерго установило новое оборудование для обеззараживания питьевой воды в Дальнегорске

Оборудование для обеззараживания воды на водозаборе в Дальнегорске. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Для улучшения качества питьевой воды в Дальнегорском городском округе Примтеплоэнерго переоборудовало хлораторную станцию водозабора «27 ключ».

Как сообщил генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий, на станции водозабора установлено новое электролизное оборудование, которое для обеззараживания питьевой воды использует безопасную пищевую соль. Новая установка обеспечит качественной питьевой водой свыше 32 тысяч жителей городского округа.

– Проект реализован с целью полного ухода от использования жидкого хлора, который применялся для обеззараживания питьевой воды. Новое оборудование позволяет использовать для этих целей обычную пищевую соль. Такой способ дезинфекции воды полностью безопасен, не придаёт воде дополнительного привкуса и не токсичен для человека, – рассказал Владимир Малюшицкий.

На объекте установлены электролизеры, солерастворители, расходные емкости для раствора обеззараживания воды, получаемого от электролиза поваренной соли, дополнительное оборудование и средства автоматики.

Подобное оборудование было установлено в Спасском городском округе в 2020 году, что позволило обеспечивать жителей города качественной питьевой водой без использования опасного хлора.

Как отметил Владимир Малюшицкий, также в Дальнегорском городском округе на канализационных очистных сооружениях введена в эксплуатацию электролизная установка обеззараживания сточных вод с аналогичным переходом от использования жидкого хлора на технологии обеззараживания сточных вод пищевой солью.

Проекты реализованы в рамках инвестиционных программ КГУП «Примтеплоэнерго» за счет собственных средств предприятия.

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