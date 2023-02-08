Об отключениях предупредили в пресс-службе муниципального центра управления Владивостока. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В среду, 8 февраля, десятки домов в приморской столице с самого утра остались без света, в некоторых жилых зданиях электроснабжение отключат ближе к вечеру. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе муниципального центра управления Владивостока, отключения связаны с плановым ремонтом электросетей и другого оборудования.

С 9:00 до 16:00 света нет в домах на Анучинской 30, 34, 34д; Калиновой, 24, 24в; Грекова, 12, 19а, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 27, 29, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/3; Поленовой, 4а, 5, 5а, 5в/1, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7а, 8; Репиной, 1, 1а, 1б, 1д, 2д, 3/1, 3/2, 3а/1, 3а/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4а, 4б/1, 4г, 4д; Шишкиной, 25/1, 25/2, 25а, 26б/1, 26б/2, 27, 29/1, 29/2, 29а, 31/1, 31/2, 31а, 31б, 31г, 31д, 33, 33а, 35, 35/1, 35/2, 37/1, 37а, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 43/1, 43/3, 44, 46, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50а, 52/1, 52/2, 54, 56, 58, 60, 60а, 62б; Карла-Маркса, 55/1, 55/2, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Порт-Амурской, 36, 38, 40, 42/1, 42/2; Анучинской, 30, 34, 34д; Калиновой, 24, 24в; Лиман СТ, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 232, 233, 234, 241, 243, 244, 245, 247, 249; СТ «Лесное», 230; Счастливой, 30, 55з/у, 5з/у. В 17:00 электричество возобновят на Лесной; Раевского, 81, Русской, 61г, 61д.

В 10:00 отключили свет на Шевченко, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 5, 43а, 45, 45а, 47, 49, 51, 85а. Возобновят подачу электричества в 14:00.

В 11:00 без света остались жители домов на Басаргина, 13, а также склады и промзона, здесь ремонтные работы завершатся в 18:00, а в 17:00 – на Бархатной, 13 и 14.

На Кольцевой, 98, 100/1, 100/2, 102; Тернейской, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 7, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5, 7/5, 7/6, 7/8 света не будет с 13:00 до 14:00. До 16:00 подачу электричества прекратят для жильцов домов на Высокой, 27; проспекте Красного Знамени, 135, 137; 10-й Рабочей, 39, 41/1, 43, 45, 47, 49а, 56/1, 56/2, 58, 68, 70, 72, 76, 78, 80; 9-й Рабочей, 46, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 53/1, 54, 55, 56.

В 14:00 работы начнутся на улице 3-й Ключ, 3а, 15; СТ «Зеленый угол», 1, 16, 28а, 38, 40а, 44, 57а, 110; Охотская, 3г; СО «Юбилейное», 32. Закончатся они в 15:00.

С 15:00 до 16:00 света не будет в домах на Виноградной, 2, 4, 5а, 6; Виноградном переулке, 3; Ромашковой, 1, 8, 8а, 10; Шахтовой, 14, 16, 18, 22, 24, 24а, 26, 28, 30. А с 16:00 до 17:00 подачу электричества приостановят на Воропаева, 12а, 14, 14а/1, 16, 18, 18/2, 18а, 5, 9; Приходько, 21.

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