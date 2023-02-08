Все колом: километровые заторы образовались на федеральной трассе в Приморье

Приморские водители в ярости. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Приморские водители с самого утра 8 февраля распространяют в социальных сетях информацию о серьезном заторе на федеральной трассе «Уссури». Причиной пробки стало небольшое ДТП, которое произошло в селе Кипарисово, а также ремонтные работы на путепроводе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мелкая авария произошла в селе Кипарисово: один из водителей запутался в делиниаторах, выехал на встречную полосу и «наткнулся» на встречный автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет, но вот движение по одной их полос оказалось полностью заблокированным. В связи с ремонтом путепровода, который закончится только в 2024 году, для автомобилистов были доступны только две полосы из четырех, а ДТП перекрыло одну из них. Несмотря на организованное реверсивное движение, жители края продолжают жаловаться на заторы.

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