«Что ты пришла сюда, дурочка?»: жители Приморья удивились рандеву с краснокнижным хищником

Тигр пришел к месту подкормки копытных. Фото: принтскрин видео.

В Приморье амурский тигр хотел полакомиться копытными, но вместо них встретил лесозаготовителей. Насладиться добычей ему не удалось.

Как рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр», произошло все в Анучинском районе. Полосатый хищник пришел к месту подкормки косуль, но его ждал неприятный сюрприз. Вместо добычи на пути ему попались шумная техника и лесозаготовители, которые не упустили возможность и достали свои телефоны, чтобы запечатлеть зверя.

– Что же ты пришла сюда, дурочка?

На кадрах ролика видно, что тигр не проявляет никакой агрессии к людям, смотрит на технику, а после уходит в лес.

Напомним, что после снегопада в Приморье продолжают подкармливать копытных, которым приходится покидать свои безопасные дома в поисках пропитания. Что же касается тигров, то совсем недавно один из хищников съел алабая неподалеку от Тигрового.

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