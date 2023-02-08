Зимний городок Владивостока в этом сезоне собрал на 18% больше селфи и постов в соцсетях

Зимний городок. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во время работы главного зимнего городка Владивостока посетители центральной площади активно пользовались мобильным интернетом – общий трафик оказался равен просмотру 73 тысяч часов видео в HD качестве. К таким выводам пришли аналитики МегаФона.

Пока приморцы прощаются с главной новогодней локацией, специалисты оператора проанализировали обезличенные данные по мобильной активности абонентов, посетивших зимний городок. По сравнению с прошлым зимним сезоном количество отдыхающих здесь горожан практически не изменилось, а вот объемы передачи данных выросли более чем на 18%.

Несмотря на низкую температуру, цифровая активность пользователей с началом работы ледовой локации в январе увеличилась на 30%, по сравнению со среднестатистическим днем декабря. После установки горок и запуска катка посетители зимнего городка активно размещали посты в социальных сетях, отправляли фото родным и близким, совершали звонки по видеосвязи, слушали музыку. При этом, по обезличенным данным оператора, объем голосового трафика в этом районе в январе остался в рамках обычных ежемесячных показателей.

Интересно, что всплеск пользовательской активности в зимнем городке пришелся на 14 января, когда россияне празднуют Новый год по старому стилю. В этот день здесь было наибольшее число посетителей, а также зафиксирован максимальный уровень интернет-трафика – около 3 терабайт. Для сравнения в новогоднюю ночь цифровая активность приморцев здесь была ниже почти в два раза.

В этом году праздничное убранство главной площади Владивостока напоминало настоящую сказку: здесь были установлены три широкие горки, работал каток, фуд-городок, смонтирована праздничная иллюминация.

– Зимний городок стал настоящей точкой притяжения для жителей и гостей Владивостока. Сюда приходили встречаться с друзьями, гулять с детьми, на ледовые локации приглашали гостей столицы Дальнего Востока. Мы помогли сделать впечатления посетителей городка еще более яркими, обеспечив устойчивую работу мобильной сети, чтобы наши абоненты с комфортом мгновенно делились своими впечатлениями на высоких интернет-скоростях, даже в условиях повышенной нагрузки на телеком-инфраструктуру, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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