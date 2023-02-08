Стало известно, кому будет посвящен текст Тотального диктанта – 2023

В 2023 году текст для Тотального диктанта подготовил приморский автор Василий Авченко. Фото: «ФедералПресс»

В 2023 году текст для Тотального диктанта подготовил приморский автор Василий Авченко. Редакция «ФедералПресс» узнала у него, о чем будут писать участники и что ждет Дальний Восток.

– Вы уже можете рассказать о тексте для Тотального диктанта? О чем узнает вся страна?

– Мой текст, написанный специально для Тотального диктанта – 2023, посвящен путешественнику, ученому, писателю Владимиру Арсеньеву. Это и самобытный философ, критиковавший цивилизацию, и эколог, первым ставивший вопросы о сохранении тайги, формировании природоохранного законодательства, и геополитик, анализировавший угрозы для России, и пассионарий, аскет, подвижник, и человек, осознанно покинувший столицу и реализовавшийся во всех отношениях именно в нашей дальневосточной провинции, и патриот, отказавшийся эмигрировать в годы смуты, и ученый-самоучка широчайшего профиля – от археологии и этнографии до ихтиологии, орнитологии и лингвистики.

– Почему вы решили выбрать эту тему для текста диктанта? Вам было важно сделать именно дальневосточный текст?

— Конечно, можно было выбрать любую другую тему, но необъятное объять нельзя – пришлось выбирать. Я решил отдать дань уважения Владимиру Клавдиевичу. Мне хочется, чтобы диктант был не только проверкой грамотности. Чтобы тот, кто пришел на диктант, узнал об Арсеньеве что-то новое, важное, интересное, захотел открыть его книгу. В своем тексте я делаю акцент на природоохранной деятельности Арсеньева.

– Вас выбрали автором Тотального диктанта в 2022 году, когда все внимание страны развернулось на Восток. Как думаете, организаторы специально искали автора из ДФО?

— Отнюдь не убежден, что «все внимание страны развернулось на восток». Какие-то подвижки есть, но, к сожалению, практика здесь серьезно отстает от официозной риторики. С другой стороны, в начале было слово, так что и риторика – уже немало. Надеюсь, поворот на восток, о котором наши вожди говорят уже столько лет, все-таки произойдет на самом деле, а не только на бумаге и в мечтах. Может быть, к этому подтолкнет очевидное ухудшение отношений с Европой, с Америкой, которое, видимо, всерьез и надолго. Не думаю, что организаторы специально искали дальневосточного автора, но это вопрос уже к ним, а не ко мне. Что до популяризации Дальнего Востока – я этим занимаюсь уже не один десяток лет при помощи своих публикаций, книг и лекций.

– Как вы думаете, у Дальнего Востока есть шансы в новых условиях стать точкой притяжения и для туристов, и для внутренней миграции? Что еще должно измениться для этого?

— Для туризма – в какой-то мере да. Определенный потенциал есть и у Приморья с его теплым морем, и у Камчатки с ее вулканами, и у Сахалина… Но именно что «определенный». У Дальнего Востока есть масса проблем, связанных и с транспортной доступностью, и с неразвитостью инфраструктуры, и с дороговизной дороги, проживания и вообще всего. Так что столицей российского туризма мы едва ли станем, но одной из точек – вполне. Что касается внутренней миграции – здесь потенциала не вижу. Отток населения с Дальнего Востока продолжается, чему есть масса причин. Качество жизни – это если коротко. Зарплаты, работа, комфорт, стоимость жилья и коммуналки, доступность материальных и нематериальных благ… Без коренных перемен здесь ничего не решить.

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