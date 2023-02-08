Губернатор Приморского края побывал в авиационной компании Арсеньева

7 февраля прошло совещание в авиационной компании. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Любому предприятию необходимы квалифицированные кадры. Именно поэтому образовательные учреждения Приморья развивают систему подготовки специалистов для предприятий Арсеньева. Одной из градообразующих компаний города является «Прогресс». Ее посетил глава региона Олег Кожемяко.

Под его председательством 7 февраля прошло совещание в авиационной компании. На нем обсудили вопрос об обучении новых специалистов.

– Ключевым вопросом для нас сейчас являются кадры. Мы активно взаимодействуем со всеми органами власти, бизнес-сообществом края, чтобы в максимально сжатые сроки доукомплектовать штат предприятия, – рассказал исполнительный директор Сергей Шамшура.

Сейчас в Арсеньеве есть два учреждения, где обучаются новые кадры. Это Приморский индустриальный колледж и филиал ДВФУ. В планах у министра профессионального образования закупить в учебные заведения необходимое оборудование через программу «Профессионалитет».

Губернатор также обозначил, что в городе надо открыть центр по подготовке пилотов. Также следует в перспективе предусмотреть подготовку специалистов по эксплуатации техники и подготовке летного состава. Олег Кожемяко добавил, что готов предоставить арендное жилье для преподавателей.

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