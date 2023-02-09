Вид на Золотой мост во Владивостоке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 9 февраля, Приморье окажется во власти гребня антициклона, который и определит погоду на ближайшие сутки. Синоптики обещают краю день без осадков, северо-западный умеренный ветер и температуру воздуха -13...-2°C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без снега. Ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный до сильного. Утром температура воздуха 13-11 градусов мороза, днем – 6-4 градуса со знаком минус.

В соседнем Уссурийске также без осадков, слабый северный до умеренного ветер. Температура воздуха -6...-4°C., в утренние часы -25...-23°C.

В Находке теплее: температура воздуха -4...-2°C. Ветер умеренный, возьмет направление с севера.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке в этот день была холодной. Температурный минимум фиксировался в 1920 году и составил -28,9°С. Максимальная температура воздуха +6,0°С отмечалась в 1962 году.

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