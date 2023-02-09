Хотел сломать систему: что произошло на трассе в Приморье

Все происходящее, кстати, попало на камеру наблюдения. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Водитель джипа решил объехать пробку по встречной полосе, минуя две сплошные линии, но тут же был «наказан». В самом начале затора стоял экипаж ДПС, который мгновенно задержал нарушителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на трассе в Находке. На дороге в ожидании зеленого сигнала светофора стоят автомобили. Внезапно один из участников движения решил не ждать, а поехать, минуя пробку, по встречной полосе. Кроме того, «торопыга» пересек и две сплошные линии. Но тогда водитель автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado еще не знал, что «во главе» автомобильного потока стоял экипаж ДПС. Полицейские на нарушение отреагировали молниеносно: включили мигалки и тронулись вслед за джипом.

Что теперь грозит нарушителю – пока неизвестно. Не исключено, что его и вовсе могут лишить водительского удостоверения. При хорошем раскладе – штраф до пяти тысяч рублей.

Все происходящее, кстати, попало на камеру наблюдения. В соцсетях ролик подписан как «Хотел сломать систему, но система сломала его…».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что еще одного злостного нарушителя-дебошира задержали во Владивостоке. Пьяный водитель двигался на малолитражке со спущенными колесами, когда его остановили сотрудники полиции. Рулевой пытался отбиваться при задержании и даже ударил инспектора с головы. Есть видео.

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