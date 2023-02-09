Главный синоптик Приморья рассказал о температурных качелях и повторении аномальных морозов

О погоде рассказал Борис Кубай. Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о температурных качелях, которые в ближайшие дни ожидаются в Приморье, а также ответил на вопрос, стоит ли жителям и гостям края готовиться к новым аномальным морозам.

По словам синоптика, 11 февраля температура воздуха достигнет -5…-8°C, в ночь на 14 февраля она опустится до -20°C, а затем вновь начнет подниматься. Борис Кубай добавил, что январские аномальные морозы в крае не повторятся.

– Тогда в нижней тропосфере в очаге холода наблюдалось -36°C, сейчас над Владивостоком будет не ниже -20°C, а над севером края не ниже -22 °C.

Напомним, что 11 февраля во второй половине дня на погоду в Приморье повлияет китайский циклон, который принесет с собой небольшие осадки. 12 числа ожидается мокрый и простой снег, а на юге края – вместе с дождем.

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