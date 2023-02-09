В Приморье пятеро жителей села обстреляли и подожгли автомобиль хозяина полевого стана

Четверо из злоумышленников неоднократно получали «уголовку». Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье в полицию Октябрьского округа обратилась 34-летняя жительница села Галенки. По ее словам, неизвестные из ружья обстреляли автомобиль ее мужа, а после устроили поджог. Нарушителей удалось задержать, заведено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, полиция установила, что все произошло ночью. После того, как автомобиль хозяина полевого стана обстреляли, приморец спрятался в лесу. Нарушители же подожгли контейнер и машину мужчины, после чего поспешили скрыться.

Полиция доставила в отдел злоумышленников, которыми оказались пять местных жителей в возрасте 18, 27, 29, 54 лет и 21 года. Четверо из них неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Приморцы подожгли не только автомобиль. Фото: УМВД России по Приморскому краю

У 18-летнего приморца изъяли двуствольное незарегистрированное ружье.

Материалы проверки передали представителям Октябрьского межрайонного Следственного комитета. Заведено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

У 18-летнего юноши изъяли ружье. Фото: УМВД России по Приморскому краю

По решению суда самый молодой нарушитель проведет под стражей месяц и 29 дней. Ход и результаты уголовного дела проконтролирует прокуратура.

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.