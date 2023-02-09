Для развития спорта в Приморье строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

На строительство ФОКа выделили почти 430 миллионов рублей. Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края.

В Партизанске в микрорайоне Лозовый строят физкультурно-оздоровительный комплекса в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Двухэтажное здание площадью почти четыре тысячи квадратных метров включит себя просторные залы для тяжелой атлетики и различных единоборств – бокса, дзюдо, самбо, а также административные и технические помещения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

По словам министра физической культуры и спорта Жана Кузнецова, будущий ФОК – часть большой работы по развитию спортивной инфраструктуры в крае. Здесь планируют подготавливать сборные команды России и резерва Приморья.

– Кроме того, в дальнейшем запланирована модернизация стадиона «Энергетик» и гостиницы «Олимпийской» для проживания спортсменов. Все объекты относятся к Краевой спортивной школе олимпийского резерва, которая готовит атлетов высокого класса, начиная с детского возраста. Важно, что вся эта инфраструктура прослужит жителям не только Партизанска, но и близлежащих городов, поселков и всего Приморского края.

В будущем пройдет модернизация стадиона «Энергетик» и гостиницы «Олимпийской». Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края.

Возводить спорткомплекс начали в июне 2022 года, на месте трудятся более 30 человек. Как рассказал глава министерства строительства Виталий Блоцкий, никаких отклонений от графика нет, к будущему ФОКу уже подвели тепло, воду и электричество, до конца года проект введут в эксплуатацию. Сейчас специалисты приступили к самому трудоемкому этапу – сооружению каркаса двухэтажного здания.

Строительством занимаются более 30 человек. Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края.

На строительство спорткомплекса из федерального и краевого бюджетов выделили почти 430 миллионов рублей.

В 2023 году завершится возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Находке, керлинг-центра во Владивостоке, двух крытых тренировочных каткой – в Находке и в Кавалерово. Также откроется ФОК в Чугуевке, где уже есть ледовая арена.

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