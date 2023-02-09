Во Владивосток ворвется облачность.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики портала «Примгидромет» озвучили подробный прогноз погоды на пятницу, 10 февраля. Как рассказали специалисты, на обстановку в крае повлияет антициклон.
В ночь на 10 февраля на большей части территории Приморья ожидается облачность, утром в западных и южных районах пройдет небольшой снег. В течение дня осадки прекратятся почти везде. Столбики термометров покажут на 1-4 градуса выше.
Пятничной ночью во Владивостоке начнется облачность, утром есть вероятность небольшого снега, который может усиливаться на протяжении дня. В темное время суток температура воздуха опустится до -9…-11°C, днем поднимется до -1…-3°C. На дорогах появится гололедица, так что водителям стоит быть осторожными.
Напомним, что в предстоящие выходные в Приморье ожидаются температурные качели и осадки в виде снега и дождя.
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