Япония – щит для Приморья: эксперт поделился, когда в последний раз в крае было цунами

Цунами может возникнуть при землетрясении с магнитудой 7. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Японские острова защищают Приморье от цунами с Тихого океана, но за последние несколько десятков лет в край дважды приходила большая волна. Об этом рассказали РИА Новости по словам сотрудника информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» службы предупреждения о цунами Петра Горелова.

Как поделился эксперт, Япония – своеобразный щит для Приморья, который мешает морским волнам накрыть край.

– Цунами может возникнуть при землетрясении с магнитудой 7 и выше на глубине менее 100 километров. За последние почти 70 лет в Японском море фиксировалось четыре цунами.

Петр Горелов добавил, что землетрясения вызывали большие волны в край последний раз в 1983 и 1993 годах.

– На самом деле землетрясения – это нередкое явление и для Приморья. К примеру, 5 февраля, в воскресенье, толчки на озере Ханка ощутили в ближайших к эпицентру населенных пунктах – Спасске-Дальнем, Камень-Рыболове и других.

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.