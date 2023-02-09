В Приморье через автомобильные пункты перевезли больше миллиона тонн грузов

Заседание коллегии Дальневосточного таможенного управления прошло 9 февраля. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

То, как правительство Приморского края поддерживало регион и бизнес в условиях санкций, обсудили на заседании коллегии Дальневосточного таможенного управления. Оно прошло в четверг, 9 февраля. Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что в результате всех принятых мер, через автомобильные пункты перевезли больше миллиона тонн грузов.

На заседании также присутствовали начальник Дальневосточного федерального таможенного управления Юрий Ладыгин, заместитель министра транспорта России Валентин Иванов и руководитель дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Геннадий Безлобенко.

– Ваши прямые действия помогли оперативно обеспечить прохождение всех необходимых грузов после курса страны на Восток. Способствовали параллельному импорту легальной продукции, вывозу ряда товаров высокотехнологичной продукции из России. Внешнеторговый оборот увеличился на 18% – до 10 миллиардов долларов, – отметил глава региона.

Правительство в свою очередь готово предоставить сотрудникам арендное жилье во Владивостоке. Это поспособствует усилению работы пунктов пропуска.

Отдельное внимание на заседании уделили результатам выполнения задач в рамках СВО. Олег Кожемяко поблагодарил таможенную службу, благодаря которой приморцы получают гуманитарную помощь. Напомним, что на спецоборудования правительство края направило больше 2 миллиардов рублей.

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