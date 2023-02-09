Жителей Владивостока предупредили об опасности из-за надвигающегося антициклона

Выходить на ледяную поверхность крайне опасно. Фото: Евгения ГУСЕВА

На этой неделе жителям Владивостока, а особенно любителям порыбачить, стоит быть осторожнее. Специалисты Примгидромета предупреждают об усилении ветра, из-за которого вероятна подвижка льда. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Ветер усилится из-за прохождения над краем атмосферного фронта. Внутри ледового массива в заливе Петра Великого возможно расхождение трещин. А это значит, что выходить на ледяную поверхность крайне опасно. Специалисты просят жителей воздержаться от этого.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что осторожнее стоит быть и водителям. Пятничной ночью во Владивостоке начнется облачность, утром есть вероятность небольшого снега, который может усиливаться на протяжении дня. На дорогах появится гололедица, что может привести к ДТП.

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