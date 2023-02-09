Как дальневосточнику быстро установить приложение Сбербанка на iPhone

В решении проблему могут помочь более 5000 отделений банка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбер подготовил инструкции для дальневосточных пользователей продуктов Apple. Известно, что версии приложения СберБанк Онлайн 12.14.1 и ниже требуют замены. И если владельцы смартфонов на Android просто скачивают новый файл приложения на сайте банка или через RuStore, то у пользователей Apple немного иной путь. Новый файл для iPhone скачать можно только в офисе банка.

В конце декабря прошлого года Сбер анонсировал, что 5000 тысяч отделений помогут решить эту проблему. Менеджеры банка установят новый СБОЛ на смартфон или планшет Apple. Как безопасно поставить себе официальное приложение банка не из AppStore –читайте в инструкции.

Шаг первый: как найти нужный офис

Установка приложения СБОЛ для iOS – новая услуга, но предоставляется не в каждом офисе банка. Выбрать подходящий вам офис можно на карте на сайте банка. Приложение подходит только на устройства с операционной системой 14 и выше.

Шаг второй: зачем изобретать Sberbank Installer iOS

В офисе Сбера в информационном терминале уже есть кнопка «Установка приложения».

Менеджер банка предложит разблокировать и подключить айфон при помощи кабеля к ноутбуку банка и нажать кнопку «Доверять». Apple отправляет официальное разрешение в виде шестизначного кода на доступ к устройству. Таким образом сотрудник получает доступ к смартфону или планшету и переносит файл приложения СБОЛ на смартфон. Сотрудник банка вводит Apple ID, к которому привязано приложение, и приложение запускается. Каждое действие клиент видит на экране ноутбука.

Иконка СБОЛ появляется на экране айфона, менеджер попросит клиента нажать на нее и ввести Apple ID, с которого загружено приложение. Пароль к учетной записи, сотрудник банка предоставит. Далее клиент проходит двухфакторную авторизацию и после этого можно спокойно пользоваться приложением.

О безопасности

После завершения процедуры, сотрудник банка продемонстрирует клиенту, что пароли Apple ID не сохранены на компьютере банка и доступа к персональным данным у третьих лиц нет.

Если установить не получилось

На старых устройствах Apple, которые уже не обновляются, продолжает работать онлайн-версия банка, заходить в которую пользователь может через иконку-ярлык сайта Сбера, добавленную на экран «Домой». Для входа не нужны пароль и СМС, клиенты разблокируют личный кабинет по лицу или отпечатку пальца.

Чтобы сохранить файл установки, пользователю надо самостоятельно запретить телефону сгружать приложения. Для этого в настройках выбрать App Store и выключить «Сгружать неиспользуемые».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.