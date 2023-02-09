Больше 114 миллионов рублей выделили на ремонт исторического здания во Владивостоке

Вот так выглядит школа сейчас. Фото: министерство культуры и архивного дела Приморского края

Краевая хореографическая школа во Владивостоке расположена в здании, которое возвели еще в далеком 1938 году. С тех пор оно ни разу так и не ремонтировалось. Но в 2023 году по проекту «Культурная среда» на работы выделили больше 114 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

Здание на улице Фонтанной, 36 – объект культурного наследия регионального значения. Это значит, что ремонт предполагает особые требования.

– По заключениям экспертов, в нем необходим капитальный ремонт для дальнейшего безопасного обучения детей с соблюдением всех санитарных норм и требований законодательства. В школе планируется выполнить капительный ремонт фасада, кровли, внутренних помещений, заменить все инженерные и электросети, систему отопления, обновить пищеблок и медицинский кабинет., – рассказала заместитель председателя правительства Елена Бронникова.

Выполнить капремонт можно только комплексно из-за большого объема строительно-монтажных, отделочных и реставрационных работ. А это значит, что разбить на части для выполнения только во время каникул не получится. Поэтому для воспитанников организуют альтернативу в других школах. Родителей заранее предупредили и обсудили возможные форматы обучения.

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