Отключения электроснабжения прошли во Владивостоке. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В пятницу, 10 февраля, в социальных сетях и многих СМИ появилась информация о массовых отключениях света во Владивостоке. По их словам, жертвами аварии стали более 54 домов. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой МУПВ ВПЭС.

Сотрудники организации отметили, что электроснабжение вернулось в дома на Спортивной в 6:30 утра. По информации на 10:00, временно подключены к генератору десять домов на Борисенко и 40 лет ВЛКСМ.

– Мы привезли генератор около 9 утра, подключили дома на резервный источник питания. Специалисты работают на месте. Устранить аварию и перевести дома на основной источник питания, скорее всего, получится до обеда. Постараемся сделать все до 13-15 часов, – прокомментировали сотрудники МУПВ ВПЭС.

Без электричества остаются около 10 домов на ВЛКСМ. В организации добавили, что причиной отключений было повреждение кабельной линии. Авария не связана со снегопадом, который прошел в приморской столице 10 февраля, ведь сам кабель находится под землей.

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