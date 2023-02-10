Всем 12 членам ОПГ, подозреваемых в афере с землей во Владивостоке, выбрали меры пресечения

Решения огласил Ленинский суд. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке суд решил ближайшую судьбу 12 задержанных по громкому делу. Шестерых подозреваемых в аферах с муниципальной землей (по предварительной информации, речь об участках на Пихтовой) отправили в СИЗО, трех фигурантов – под домашний арест. Остальные отпущены под подписку о невыезде. Среди задержанных, напомним, восемь должностных лиц (в возрасте от 32 до 62 лет), и четверо подельников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В судебном департаменте Приморья уточнили, что за мошенничество в крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ) арестована директор ООО «Кадастр», начальник одного из отделов ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» (за посредничество во взятках), главный специалист «Управления имуществом и землями в Приморском крае» (за взятку в более 151 тысячу рублей), а также ведущие специалисты ППК «Роскадастр», глава административно-правового управления ЦНИИП «Минстрой России ДальНИИС» (по нескольким эпизодам коррупции).

Под домашним арестом эксперт Управления Росреестра по Приморью и две женщины. Под подпиской о невыезде еще три человека. Их обвиняют в посредничестве во взяточничестве. По некоторым данным, их роль заключалась также в помощи по фальсификации архивных документов.

Напомним, громкое задержание произошло 4 февраля: участвовал силовой отряд «Гром», ФСБ, сотрудники УМВД. Подробности – в прошлом материале «КП».

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