Клубы черного дыма встревожили жителей Владивостока

Дым окутал многоэтажные дома. Фото: принтскрин видео.

Густой черный дым окутал многоэтажные дома в районе Нейбута во Владивостоке. Обеспокоенные жители рассказали о случившемся в социальных сетях.

На кадрах ролика видно, как дым почти что «прячет» в себе жилые здания. Складывается впечатление, что крупный пожар произошел в одном из домов, но, когда обзор меняется, становится понятно, что это не так. Судя по всему, огонь охватил гараж или стоящую рядом с ним мусорку.

Что стало причиной возгорания, неизвестно. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой МЧС по Приморью, в ведомстве пообещали уточнить информацию и предоставить комментарии позже.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:24

Как рассказали в пресс-службе МЧС, возле гаража по неизвестным причинам загорелись покрышки. Из-за возгорания никто не пострадал. Тушили огонь семь человек с помощью двух пожарных машин.

Напомним, что пожар в селе Вадимовка забрал жизнь 61-летней женщины. Ее вынесли из горящего дома в бессознательном состоянии, позже врачи скорой помощи констатировали ее смерть.

Дарим годовую карту в фитнес-клуб: «Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самый лучший папа»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.