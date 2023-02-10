На погоду в крае может повлиять циклон. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как и предсказывали синоптики, первые десять дней февраля в Приморье выдались спокойными и умеренно морозными. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, к каким погодным сюрпризам готовиться жителям и гостям края во второй декаде месяца.

По словам специалиста, в первой половине второй декады возможны небольшие осадки, позже ожидается похолодание, а вместе с ним и сильный северный ветер. Самым холодным днем может стать 15 февраля, после этого числа столбики термометров начнут подниматься.

Активные циклоны, отрицательно влияющие на погоду, в основном будут проходить над Японией, однако один из них может задеть территорию Приморья.

Напомним, что по информации синоптиков Примгидромета, китайский циклон испортит погоду в Приморье в выходные дни. В субботу, 11 февраля, ожидается похолодание до -12…-19°C, на северо-востоке – до -24°C, а на юге – до -3…-8°C. Позже температура воздуха поднимется до +1…+7°C.

В ночь на воскресенье, 12 февраля, в Приморье начнется мокрый и простой снег, а на юге – вместе с дождем, интенсивность осадков будет увеличиваться.

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