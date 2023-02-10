Популярную трассу в Приморье ждет обновление

Работы начнутся, когда в крае установятся положительные температуры. Фото: АО «СПЕЦСУ».

В Приморье приступили к подготовительным работам на трассе Владивосток – Артем. Ремонт на участке с 16 по 36 километр пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, работами занимается компания АО «СПЕЦСУ». Специалисты уже поставили временные дорожные знаки, расчистили основание для объездного пути.

В компании добавили, что планируется ремонт водопропускных труб, земляного полотна, покрытия и элементов обустройства дороги на протяжении почти 11 километров.

По словам представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства, «СПЕЦСУ» планирует приступить к обустройству объездной дороги на трассе Сибирцево – Жариково – Комиссарово. Основные работы начнутся тогда, когда в крае установятся положительные температуры.

В течение этого года в крае в рамках нацпроекта «БКД» обновят 85,8 километра региональных трасс.

Напомним, что весной 2023 года в Приморье откроют участок дороги Владивосток – Находка – порт Восточный.

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