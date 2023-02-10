Пенсионера в Приморье судили из-за найденной в окрестностях села банки

Мужчина много лет незаконно хранил боеприпасы в квартире. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье суд вынес приговор пожилому мужчине за преступление 2010 года. Пенсионера признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ (часть 1, статья 222.1 УК РФ) и изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (часть 1, статья 223 УК РФ). Наказание по серьезным преступлениям составило 4 года условно. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В октябре 2010 года в окрестностях села Богуславка Пограничного района приморец нашел мешок, внутри которого была банка с сыпучим веществом. Согласно заключению экспертизы, оно оказалось бездымным пироксилиновым охотничьим порохом «Сокол» массой 220,8 грамма. Многие годы мужчина хранил находку в своей квартире, пока ее не обнаружили и не изъяли сотрудники полиции.

Кроме того, в ноябре 2021 года пенсионер изготовил семь самодельных охотничьих патронов, предназначенных для огнестрельного оружия. Он признал свою вину в суде и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 3 месяца условно без штрафа с испытательным сроком 3 года.

ПО ТЕМЕ

Житель Приморья купил машину, начиненную боеприпасами

Гранаты он случайно нашел в багажнике (подробнее)

Житель Владивостока изготовил боевой автомат Калашникова

Мужчина купил охолощенный ствол и переделал его в огнестрельный (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.