Камчатскую птицефабрику поймали на незаконной подмене сроков годности яиц

Почти 900 тысяч яиц могли быть просроченными. Фото: Мария АНАНОВА

Обогатиться на травле местных жителей просроченной продукцией пыталась птицефабрика на Камчатке. Компания «Пионерская» незаконно сменила маркировки на куриных яйцах и подделала их срок годности на несколько месяцев больше положенного. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

– При анализе данных, внесенных в информационную систему, управлением Россельхознадзора выявлено незаконное продление сроков годности на продукцию, допущенное АО «Пионерское» из Камчатского края. В середине декабря прошлого года обществом было оформлено 42 производственных эВСД на куриные яйца в количестве 876 350 штук. В качестве сырья использовались яйца со сроком годности до 6 января 2023 года, однако в производственных эВСД установлен другой срок годности на продукцию – 12 марта 2023 года, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту нарушений специалисты выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Следует отметить, что при комнатной температуре куриные яйца могут хранится до 14 дней, а в специальных промышленных холодильниках – до 90 дней. Употребление продукции после истечения ее срока годности может привести к тяжелейшим отравлениям.

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