Задержанный в Приморье теплоход Haven Guarder покинул порт Находки

Судно направляется в китайский порт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Судно Haven Guarder под флагом Панамы, который задержали 9 февраля в порту Находки, покинул приморскую пристань. Об это сообщает ТАСС по словам председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николая Суханова.

Как рассказал председатель ДВО РПСМ, тайваньский судовладелец предоставил необходимые письма, в которых говорится, что все замечания устранят во время докового ремонта в одном из китайских портов, куда направится теплоход. Также в сообщениях указано, что Тайваньский профсоюз моряков готов к переговорам с хозяином Haven Guarder по подписанию коллективного договора Международной федерации транспортных рабочих.

Напомним, что судно задержали по инициативе капитана рыбного порта в Находке. Сделали это после проверки, во время которой выявились некоторые нарушения. Оказалось, что экипаж не знал о компенсациях в случае гибели, эта информация отсутствует и в индивидуальных контрактах.

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