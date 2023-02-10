Житель Чукотки проведет 8 лет в колонии строгого режима за убийство собутыльника

От полученных ударов потерпевший скончался на месте происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Чукотке суд вынес приговор 31-летнему жителю города Певек. Его признали виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4, статья 111 УК РФ). Теперь мужчине предстоит провести восемь лет в колонии строгого режима. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Трагедия произошла ночью с 7 на 8 октября 2022 года. Мужчина находился в гостях у приятеля в квартире, расположенной на улице Куваева в городе Певек. Они распивали спиртное, как вдруг между ними возникла ссора. В следственном комитете Чукотского автономного округа рассказали, что во время конфликта с 37-летним другом осужденный нанес около 20 ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего. От полученных травм хозяин квартиры скончался на месте происшествия.

Злоумышленник признал свою вину во время расследования. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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