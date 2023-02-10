В роддоме №3 во Владивостоке прошла акция в честь недели борьбы с онкологией

В акции приняли участие около 127 женщин.

В рамках недели борьбы с раком 9 февраля во Владивостокском клиническом родильном доме №3 свое здоровье проверили около 127 женщин. Жительницы Приморья посетили гинеколога, прошли кольпоскопию, ультразвуковое исследование, сдали анализ крови и получили ответы на все интересующие их вопросы.

Как рассказала главный врач учреждения Светлана Сагайдачная, в акции «День открытых дверей» приняли участие женщины со всего Приморья. Цель этого мероприятия – привлечь внимание к необходимости осмотра акушером-гинекологом, особенно это важно для женщин старше 50 лет, которые думают, что проходить обследование должны только молодые.

По словам заведующей женской консультацией Марины Михайловой, из 127 женщин для точного диагнозы 48 прошли кольпоскопию, а 33 – УЗИ. Двум пациентом необходимо оперативное лечение.

– Решила посетить день открытых дверей по ранней диагностике рака, узнать о состоянии своего здоровья, об акции узнала из СМИ. Оформление заняло буквально две минуты, сам осмотр тоже прошел довольно быстро. Я уверена, что у меня все хорошо, но пренебрегать своим здоровьем не готова. Врачи здесь внимательные, профессионалы своего дела. Встретили, проводили, осмотрели, – добавила участница акции Елена.

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