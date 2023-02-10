Предоставляется выплата на покупку или строительство жилья только на территории Приморья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая мера социальной поддержки появилась в Приморье для детей, чьи отцы погибли или стали инвалидами во время участия в спецоперации. В рамках данной меры, им предоставляется выплата на строительство или покупку жилья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве труда и социальной политики рассказали, что получить жилищный сертификат могут те, кто планирует строить или покупать жилье на территории Приморского края. Однако есть еще несколько условий.

На выплату могут рассчитывать дети погибших участников спецоперации, не имеющие в собственности жилья, не достигшие совершеннолетия на момент гибели отца или получения им инвалидности, либо дети старше 18 лет, ставшие инвалидами в детстве, а также дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях на очной форме. Обязательное условие – на момент гибели отца или получения им инвалидности ребенок должен проживать на территории Приморья, сообщили в правительстве края.

– Право на выплату у ребенка появляется при достижении им совершеннолетия: заявление на выплату он может подать в течение одного года после наступления 18 лет. Или в течении года после гибели ветерана боевых действий, если ребенку было более 18 лет на эту дату, – поделилась глава социального ведомства Светлана Красицкая.

Чтобы средства перечислили продавцу, претенденты на выплату должны предоставить договор купли-продажи или документ участия в долевом строительстве жилья. Кроме того, площадь приобретенного или построенного помещения не может быть менее 18 квадратных метров. Рассчитывается сумма исходя из стоимости квадратного метра в том населенном пункте, в котором ребенок проживал на момент гибели или инвалидности отца.

Подать заявление на жилищный сертификат можно через МФЦ, Госуслуги или же отправить почтой в структурное подразделение центра соцподдержки населения Приморья. Консультация по вопросам выплаты можно получить по телефону: 8-800-30-22-145.

ПО ТЕМЕ:

Новая мера поддержки многодетных семей появится в Приморье

Направленные средства можно будет потратить на погашение ипотеки (подробнее)

Миллиону за третьего сказали «да». Приморье первым в ДФО вводит новые выплаты, но с условием

Семьи в Приморье могут получить до миллиона рублей за третьего ребенка на погашение ипотеки (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.