Ты не пройдешь: место, где в начале февраля плавали белухи и нерпы, огородили от приморцев

Приморцам напоминают, что выход на лед опасен для жизни. Фото: Администрация Владивостока

В пятницу, 10 февраля, спасатели закрыли выход на лед в одном из самых популярных мест Владивостока. Сигнальные ленты появились около промоины в районе Токаревкой кошки, где в первую неделю февраля местные жителе нередко наблюдали за нерпами и белухами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты МЧС предупреждают, что толщина льда около полыньи составляет всего семь сантиметров, а выходить на него опасно для жизни. Во Владивостокской городской поисково-спасательной службе рассказали, что в городе наблюдается усиление юго-восточного ветра, из-за чего может произойти подвижка льда или расхождение трещин. Именно поэтому следует избегать выхода на лед даже в акваториях других бухт.

Толщина льда около полыньи составляет всего семь сантиметров. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, «Комсомолка» писала, что выезд на лед на автомобилях запрещен в Приморье. Требование касается всех водоемов края, а нарушителям грозят штрафы от тысячи рублей.

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