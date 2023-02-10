На месте завалов медики: в страшной аварии в Приморье машина в кульбите снесла остановку

Фото: принтскрин видео, предоставлено «КП – Владивосток»

Страшная авария произошла у Петровки недалеко от Большого Камня. Водитель потерял управление на трассе, из-за чего автомобиль вылетел с дороги, врезался в автобусную остановку и перевернулся, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Медики на месте, как рассказали редакции очевидцы аварии. Врачи замечены в том числе и под рухнувшей остановкой. Вероятно, внутри кто-то находился в момент ДТП. Автомобиль приземлился на крышу у забора частного дома. Детали уточняются, правоохранительные органы пока не прибыли на место аварии.

Состояние пострадавших неизвестно. В причинах ДТП еще предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Вероятно, авария произошла из-за снегопада, который накрыл Приморье утром 10 февраля. За день зафиксировано несколько столкновений авто, например, на низководном мосту во Владивостоке.

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