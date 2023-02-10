РЖД запускает вагон-автомобилевоз между Владивостоком и Москвой

Специальный выгон будет включаться в состав поезда. Фото: Телеграмма РЖД. Фото: из соцсетей

«РЖД» собирает заявки на перевозку транспортных средств по новому маршруту вагона-автомобилевоза Владивосток – Москва и обратно. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Вагон в составе пассажирских поездов стартует из Москвы по Владивосток 21 февраля и из Владивостока в Москву 2 марта. Срок доставки машин фиксированный – 8 дней. К тому же авто, которые отправили из Москвы, можно выгрузить в Красноярске.

Одновременно можно будет перевозить, в зависимости от габаритов, 3-4 автомобиля или же 8 мотоциклов. Внутри будут крепления для транспортных средств и системы пожарной и охранной сигнализации, чтобы обеспечить невредимость машин

Пока что услуга на этом маршруте запускается в тестовом режиме. Если окажется, что клиентам она нужна, то вагон начнет курсировать по пути Владивосток – Москва на постоянной основе.

«РЖД» также рассказали о бонусах: участников их программы лояльность за пользование услугой начислят дополнительные баллы.

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