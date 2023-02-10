Ушел из общежития и не вернулся: в Партизанске пропал подросток

Волонтеры разыскивают тех, кто мог его видеть. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

«ПримПоиск» просит помочь в поисках 17-летнего подросток. Он пропал 7 февраля 2023 года, информации о его местонахождении так и не появилось. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Денис Гришин учится в Приморском многопрофильном колледже и живет в местном общежитии на улице Техникумовская, 4. Но 7 февраля он ушел из собственной комнаты на занятия, а обратно так и не вернулся. Сейчас неизвестно, где он находится. Поэтому волонтеры разыскивают тех, кто мог его видеть.

Приметы Дениса: на вид 18 лет, рост 170 см, волосы русые, стрижка короткая, худощавого телосложения.

Был одет в черную куртку, черные штаны и черные ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам: 8 (423) 432-16-26, 102 или 112 – полиция 8 (924) 239 02 64, 8 (908) 987-39-19 – волонтёры (телеграм/WhatsApp)

Напомним, что недавно «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что школьницу, которую искало все Приморье, нашли во Владивостоке целой и невредимой. Объявления о пропаже девочки быстро распространились в социальных сетях. Полиция, волонтеры и знакомые семьи немедленно выдвинулись на поиски.

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