На выходных, 11 и 12 февраля, жители Владивостока смогут бесплатно протестировать сноуборды и крепления. Об этом рассказал магазин Advance Board Shop. Участие в прокате на трассе 600 метров не будет стоить ни рубля. Надо лишь только принести любой документ, подтверждающий личность, для залога на снаряжение. А дальше можно отправляться покорять снежные склоны. Тест-драйв пройдет в центре отдыха «Комета» с 11:00 до 17:00. Попробовать себя в новой активности смогут и мужчины, и женщины. В наличии как мягкие фристайл-модели, так и мощные снаряды. На тест каждому будет даваться 30 минут, а количество комплектов не ограничено. Хватит всем желающим. К тому же, каждого участника будет ждать приятный подарок. Какой – пока сюрприз. Напомним, что во Владивостоке выходные дни обещают быть теплыми и пасмурными: минимальная температура воздуха достигнет -1…-5°C, а максимальная – 0…+3°C. В субботу, 11 февраля, осадки начнутся ближе к вечеру и продолжатся в ночь на 12-е число. Днем в воскресенье снегопад прекратится Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp) И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.