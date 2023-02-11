Вид на Токаревский маяк во Владивостоке. Фото: Иван Макеев

В субботу, 11 февраля, Приморье окажется во власти фронтальных разделов. Синоптики обещают краю небольшой снег, гололедицу на дорогах и юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха -5...+6°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и небольшой снег. Ветер возьмет направление с юго-востока, слабый до умеренного. Утром температура воздуха 4-2 градуса мороза, в течение дня 0...+2°C.

В соседнем Уссурийске без осадков, юго-западный слабый до умеренного ветер. Температура воздуха днём +1...+3°C, в утренние часы -11...-9°C.

В Находке температуры сегодня плюсовые: 1-3 градуса тепла, утром в утренние часы -4...-2°C. Ветер возьмет направление с севера-востока. На дорогах также сохраняется гололедица.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке в этот день была холодной. Минимальная температура воздуха −28,3 °С регистрировалась в 1933 году. Максимальная температура воздуха +3,1 °С отмечалась в 1987 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.