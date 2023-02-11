В Приморье от имени следователей орудуют мошенники

Неизвестные звонят и представляются следователями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае участились случаи, когда мошенники стали представляться следователями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю. Специалисты призвали местных жителей быть бдительнее. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В ведомстве предупредили, что на телефоны граждан поступают звонки. Звонящие представляются должностными лицами следственного управления, сообщают недостоверную информацию об оформлении кредитов и просят предоставить персональные данные того, кому звонят. При этом выглядит все это более чем правдоподобно: злоумышленники используют специальное программное обеспечение, которое определяет входящий вызов как звонок со стационарного номера следственных органов.

– Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю официально заявляет, что телефонные звонки от имени должностных лиц следственного управления с подобными просьбами являются действиями мошенников, – уточнили в ведомстве.

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