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НовостиВладивосток11 февраля 2023 0:43

Возле одного из колледжей во Владивостоке запретят парковаться

Предполагается, что такая мера значительно повысит безопасность дорожного движения
София МИХАЙЛОВА
Знаки пока еще не появились на указанном месте.

Знаки пока еще не появились на указанном месте.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В районе Ковальчука, 6 во Владивостоке скорректируют схему движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Теперь, чтобы к Техническому колледжу смогли беспрепятственно проезжать оперативные службы, здесь появятся знаки. Согласно им, остановка и стоянка будет запрещена. Планируется, что нововведение обеспечит и безопасное движение пешеходов.

Под каждым новым знаком также появится специальная табличка «Работает эвакуатор». Это означает, что за нарушение правил дорожного движения автомобиль рискует оказаться на штраф-стоянке.

Схема расположения новых дорожных знаков.

Схема расположения новых дорожных знаков.

Фото: Администрация Владивостока

Знаки пока еще не появились, но, как сообщают в городском управлении дорог, специалисты установят их уже в самое ближайшее время. Автомобилистов предупреждают заблаговременно и просят быть внимательными: строго соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Как ранее сообщала «Комсомолка», для борьбы с пробками на Луговой во Владивостоке установят делиниаторы. В Центре организации дорожного движения считают, что эта мера повысит безопасность. Как и почему – читайте в материале.

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