Возле одного из колледжей во Владивостоке запретят парковаться

Знаки пока еще не появились на указанном месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В районе Ковальчука, 6 во Владивостоке скорректируют схему движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Теперь, чтобы к Техническому колледжу смогли беспрепятственно проезжать оперативные службы, здесь появятся знаки. Согласно им, остановка и стоянка будет запрещена. Планируется, что нововведение обеспечит и безопасное движение пешеходов.

Под каждым новым знаком также появится специальная табличка «Работает эвакуатор». Это означает, что за нарушение правил дорожного движения автомобиль рискует оказаться на штраф-стоянке.

Схема расположения новых дорожных знаков. Фото: Администрация Владивостока

Знаки пока еще не появились, но, как сообщают в городском управлении дорог, специалисты установят их уже в самое ближайшее время. Автомобилистов предупреждают заблаговременно и просят быть внимательными: строго соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Как ранее сообщала «Комсомолка», для борьбы с пробками на Луговой во Владивостоке установят делиниаторы. В Центре организации дорожного движения считают, что эта мера повысит безопасность. Как и почему – читайте в материале.

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