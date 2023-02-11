Пожар уничтожил 24 квадратных метров постройки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожарные ликвидировали возгорание дачного домика в Дальнегорском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Звонок о возгорании поступил утром 10 февраля на телефон пожарной охраны. Сообщалось, что на Ольховой горит постройка. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, пламя полностью охватило дачный домик. В пресс-службе ведомства отметили, что пожар уничтожил строение на площади в 24 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, а причину случившегося пока не знаю. Теперь в этом будут разбираться компетентные органы.

– Всего в тушении были задействованы одна единица пожарной техники и тири человека из числа краевой противопожарной службы, – подытожили в МЧС.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о серьезном пожаре в Лазовском районе. Там загорелся склад Преображенской базы тралового флота. Сгорели 300 квадратов. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.

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